Angelique Kerber (Kiel) startet beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon mit einem deutschen Duell gegen Tatjana Maria (Bad Saulgau), muss anschließend aber einen ganz harten Weg zum erneuten Titelgewinn nehmen. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Alexander Zverev (Hamburg) erhielt mit Jiri Vesely (Tschechien) eine machbare, aber nicht ganz ungefährliche Erstrundenaufgabe.

Für den weiteren Turnierverlauf ist Zverevs Auslosung allerdings durchaus vielversprechend.

Kerber dagegen droht in Runde drei eine Begegnung mit Maria Scharapowa (Russland), im Achtelfinale die Neuauflage des Vorjahres-Endspiels gegen US-Superstar Serena Williams und eine Runde später ein Duell mit der Weltranglistenersten und French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien).

Kohlschreiber zum Auftakt gegen Djokovic

Ein hartes Los erhielt auch Philipp Kohlschreiber, der es in Runde eins mit dem topgesetzten Titelverteidiger Novak Djokovic (Serbien) zu tun bekommt. Es ist das 13. Duell mit dem Serben, nur zwei davon hat der 35-Jährige gewonnen, darunter allerdings eine Partie in diesem Jahr beim Masters in Indian Wells.

Insgesamt stehen in Wimbledon in diesem Jahr aus deutscher Sicht sieben Männer und sieben Frauen in Runde eins.

Sabine Lisicki (Berlin) hatte sechs Jahre nach ihrem Finaleinzug den Sprung ins Hauptfeld knapp verpasst. Im Finale der Qualifikation verlor die 29-Jährige gegen die Niederländerin Lesley Kerhove mit 6:0, 4:6, 4:6.

Die deutschen Begegnungen im Überblick:

Männer:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) - Jiri Vesely (Tschechien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Marcos Baghdatis (Zypern)

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) - Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1)

Mischa Zverev (Hamburg) - Steve Darcis (Belgien)

Peter Gojowczyk (München) - Roberto Bautista Agut (Spanien)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Filip Krajnovic (Serbien)

Cedrik-Marcel Stebe (Mühlacker) - Reilly Opelka (USA)

Frauen:

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) - Tatjana Maria (Bad Saulgau)

Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 18) - Elena-Gabriela Ruse (Rumänien)

Mona Barthel (Neumünster) - Marie Bouzkova (Tschechien)

Andrea Petkovic (Darmstadt) - Monica Niculescu (Rumänien)

Laura Siegemund (Metzingen) - Katie Swan (Großbritannien)

Anna-Lena Friedsam (Neuwied) - Margarita Melikowna Gasparjan (Russland)