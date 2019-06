Der Schweizer Stan Wawrinka hat nach einem grandiosen Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas das Viertelfinale der French Open erreicht.

In einem 5:09 Stunden dauernden Duell auf allerhöchstem Niveau auf dem Court Suzanne Lenglen setzte sich der Roland-Garros-Sieger von 2015 mit 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6 gegen den Weltranglistensechsten durch.

Wawrinka trifft im Viertelfinale auf Roger Federer

"Das war unglaublich", sagte Wawrinka, der Tsitsipas zum Matchgewinn den Aufschlag abnahm. Er trifft nun auf seinen Landsmann Roger Federer, den er bei seinem Turniersieg vor vier Jahren im Viertelfinale bezwungen hatte.

"Er hat damals super gespielt in seinen schlimmen Shorts", sagte der Maestro in Erinnerung an Wawrinkas karierte Hosen.