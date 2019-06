Serena Williams ist auf der Jagd nach ihrem 24. Grand-Slam-Titel erneut vorzeitig gescheitert.

Die 37-Jährige verlor in der dritten Runde der French Open das US-Duell mit der 14 jüngeren Sofia Kenin, Nummer 35 der Weltrangliste, mit 2:6, 5:7. So früh war Williams, die in Roland Garros dreimal gewonnen hat, bei einem Grand Slam zuletzt 2014 in Wimbledon ausgeschieden.

Vor den French Open hatte Williams in diesem Jahr erst neun komplette Matches in diesem Jahr bestritten. Bei den Australian Open schied sie im Viertelfinale aus, es folgten verletzungsbedingte Aufgaben und Absagen in Indian Wells, Miami und Rom.