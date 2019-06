Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer steht bei seiner Rückkehr nach Paris zum zwölften Mal im Viertelfinale der French Open.

Der 37 Jahre alte Schweizer besiegte den Argentinier Leonardo Mayer überzeugend mit 6:2, 6:3, 6:3. Bei hochsommerlichen Temperaturen bis 31 Grad sparte er zudem Kräfte: Das Match dauerte nur 1:42 Stunden. "Ich bin super zufrieden, es macht mir großen Spaß hier zu spielen", sagte er anschließend.

Anzeige

Federer: "Ich habe sehr gut aufgeschlagen"

Mit einer präzisen Vorhand beendete Federer beim ersten Matchball das einseitige Duell, in dem er keinen Breakball abwehren musste. Auch nicht vom lästigen Wind ließ er sich aus der Fassung bringen. "Im Match ist es relativ heftig gewesen", berichtete Federer, "es war wichtig, sich auf den eigenen Aufschlag zu konzentrieren, ich habe sehr gut aufgeschlagen."

Federer, Sieger von 2009, ist zum ersten Mal seit 2015 wieder in Roland Garros am Start. Vor vier Jahren verlor er im Viertelfinale gegen seinen Landmann Stan Wawrinka. Mit seinem Sieg gegen den in der Weltrangliste auf Position 68 geführten Mayer wurde er zudem zum drittältesten Viertelfinalisten der French Open nach Pancho Gonzalez (Spanien/1968) und Istvan Gulyas (Ungarn/1971). Seit 1991 war zudem kein Viertelfinalist bei einem Grand Slam älter.

In seinem 54. Grand-Slam-Viertelfinale trifft Federer auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, in Roland Garros an Nummer sechs gesetzt, oder Wawrinka. Der Schweizer hatte im vergangenen Jahr im Finale gestanden und das Turnier 2015 gewonnen.