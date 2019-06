Anhaltender Regen bringt die Durchführung der Viertelfinals bei den French Open in Paris am Mittwoch in Gefahr (Der Spielplan der French Open).

Der für 14 Uhr vorgesehene Spielbeginn verschiebt sich auf frühestens 15.30 Uhr.

Zunächst sind die Damenpartien zwischen Madison Keys (USA) und Ashleigh Barty (Australien) sowie Simona Halep (Rumänien) und Amanda Anisimova (USA) geplant.

Das schlechte Wetter und das verbundene Verschieben der Damenspiele hat auch Einfluss auf die Herren. Denn Alexander Zverev und Novak Djokovic (Serbien) wären ursprünglich um 15.15 Uhr an der Reihe gewesen, nun ist ein Start um 16.45 Uhr angedacht.

Auch Dominic Thiem (Österreich) und Karen Khachanov (Russland) müssen sich gedulden.

Die Wettervorhersage für die nächsten Stunden in Paris sieht nicht wirklich besser aus. Im schlimmsten Fall würden die Spiele auf Donnerstag verschoben werden.

Besonders für die Damen wäre das aber problematisch, denn am Donnerstag wäre bereits das Halbfinale angesetzt.