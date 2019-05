Mona Barthel ist bei den French Open in Paris in der ersten Runde ausgeschieden. Die 28-Jährige verlor 2:6, 4:6 gegen die Französin Caroline Garcia.

Damit stehen von den sieben im Hauptfeld gestarteten deutschen Spielerinnen nur Andrea Petkovic und Laura Siegemund in Runde zwei. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber unterlag in ihrem Auftaktspiel am Sonntag der Russin Anastassija Potapowa 4:6, 2:6.

Anzeige

DAZN gratis testen und Tennis-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE