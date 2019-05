In Paris beginnen am Sonntag die French Open, das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres. (Alle Partien und Ergebnisse im Überblick)

Am ersten Turniertag sind bereits zahlreiche Topspieler im Einsatz. Darunter Angelique Kerber, die sich der Russin Anastassija Potapowa mit 4:6, 2:6 geschlagen geben musste. Für die 18-Jährige ist es die erste Teilnahme bei den French Open.

+++ Spiel, Satz und Sieg +++

Kerber verzieht einen Ball weit nach links - und ins Aus. Sie unterliegt Potapowa in zwei Sätzen mit 4:6, 2:6. Ihr Ausscheiden ist verdient. Die Russin war mutiger, kraftvoller und konstanter in jedem ihrer Schläge.

+++ Potapowa mit Schrei des Willens +++

Kerber ist wieder dran, beißt und kämpft. Doch ihr gelingt nicht das Break. Beim letzten Ball, den Kerber weit ins Aus spielt, tut Potapowa einen Sieges- oder Willensschrei.

+++ Leichter Hoffnungsschimmer? +++

Kerber spielt plötzlich besseres Tennis. Sie holt ein Break und bringt danach den eigenen Aufschlag furios durch. Die 31-Jährige ballt die Faust. Geht da noch was?

+++ Debakel für Kerber +++

0:4 im zweiten Satz. Die Zahlen sprechen für sich. Kerber scheint nicht fit, braucht jetzt ein Wunder.

+++ Niederlage naht +++

Kerber liegt im zweiten Satz 0:3 hinten. Sie braucht jetzt dringend einen soliden Aufschlag, um das Ruder noch rumzureißen.

+++ Immer schlimmer +++

Es wird nicht besser. Kerber muss das nächste Break verkraften. Es scheint, als könne sie der Russin nicht mehr viel entgegensetzen.

+++ Zweiter Satz +++

Es geht weiter. Kerber muss beweisen, dass sie die 18-Jährige mehr unter Druck setzen kann. Bislang sieht es so aus, als komme sie mit Potapowa Tatkraft nicht zurecht.

+++ Kerber verliert Satz +++

Es musste wohl so kommen. Kerber verliert den ersten Satz an Potapowa. Die Russin macht ihr drittes Break. Kerber hat ihren Aufschlag nicht im Griff, ist zu unsicher.

+++ Kerber wieder zurück +++

Die Wimbledon-Siegerin meldet sich abermals zurück und nimmt Potapowa den Aufschlag ab. Die Partie ist von vielen Fehlern und Unsicherheiten geprägt, Kleinigkeiten könnten hier entscheidend sein.

+++ Erneutes Break +++

Kerbers Spiel ist nicht sattelfest. Sie kassiert ihr zweites Break und rennt wieder einem Rückstand hinterher.

+++ Ausgleich +++

Kerbers zweites Aufschlagspiel verläuft nicht souverän, aber die Kielerin kriegt es trotzdem durch. Alles wieder offen.

+++ Rebreak für Kerber +++

Die Deutsche lässt sich nicht unterkriegen und gleicht das Break von Potapowa mit einem eigenen Break aus. Jetzt kann sie bei eigenem Aufschlag ausgleichen.

+++ Break gegen Kerber +++

Und zack - da ist es passiert. Gleich am Anfang fängt sich Kerber ein Break. Potapowa agiert sehr kraftvoll und nimmt jeden Ball, als sei es ihr letzter.

+++ Punkt für Potapowa +++

Die Russin legt gut los und bringt ihr Aufschlagspiel souverän durch. Mal schauen, wie Kerber serviert.

+++ Matchauftakt +++

Potapowa serviert, das Match hat offiziell begonnen.

+++ Kerber macht sich warm +++

Kerber ist auf dem Sandplatz angekommen und schlägt sich bereits ein. Gleich beginnt das Match.

+++ Kerber trifft auf junge Russin +++

Kerber wird die Ehre zuteil, das Turnier zu eröffnen, sie bestreitet das erste Match des Tages auf dem Hauptplatz, auf dem Court Philippe Chatrier. Vor ihrer Gegnerin muss ihr dabei nicht bange sein. Die 18 Jahre alte Russin Anastassija Potapowa (WTA-Nr. 81) ist keine Sandplatzspezialistin. Dennoch gehört sie zu den größten Talenten auf der WTA-Tour. 2016 gewann sie den Juniorinnen-Wettbewerb von Wimbledon.

+++ Kerber mit Chance auf den Karriere-Grand-Slam +++

Kerber hat bereits die Australian Open, die US Open (beide 2016) und Wimbledon (2018) gewonnen - fehlt also noch der Titel in Roland Garros für den Karriere-Grand-Slam. Bislang ist es sechs Spielerinnen gelungen, alle vier großen Turniere wenigstens einmal zu gewinnen. Kerber wich im Vorfeld der French Open Diskussionen über einen Sieg aus. Sie ist erst mal nur froh, überhaupt dabei sein zu können.

+++ Verletzung behindert Vorbereitung +++

Angelique Kerber ist mit einem Handicap nach Paris angereist. "Vor zwei Wochen", berichtete sie, "war nicht sicher, dass ich es hierher schaffe. Vor zwei Wochen konnte ich nicht richtig gehen." Damals war sie beim Turnier in Madrid umgeknickt, sie erlitt eine Bänderverletzung im Sprunggelenk.