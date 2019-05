Seit Sonntag laufen in Paris die French Open. (Alle Partien und Ergebnisse im Überblick)

Nachdem am ersten Turniertag bereits Angelique Kerber überraschend ausgeschieden ist, mussten auch Julia Görges und Mischa Zverev ihre Koffer packen. Am Dienstag setzen die deutschen Tennis-Fans ihre größten Hoffnungen auf Alexander Zverev. Der 22-Jährige muss gegen den Australier John Millman ran.

Später am Tag hoffen auch Mona Barthel und Cedrik-Marcel Stebe auf den Einzug in die zweite Runde.

Die Topspiele des 3. Tages im LIVETICKER:

+++ Harte Arbeit für Zverev +++

Der Hamburger baut seine Führung wieder auf 5:3 aus, schnuppert dann sogar kurz am Break. Doch Millman rettet seinen Service und verkürzt zum 4:5. Die Entscheidung in Satz eins naht.

+++ Nur noch 4:3 +++

Zverev büßt einiges von seinem Vorsprung ein. Millman verkürzt auf 3:4 aus seiner Sicht. Zunächst nimmt er Zverev den Aufschlag ab, danach bringt er nach hartem Kampf seinen eigenen Service durch. Im letzten Ballwechsel landet Zverevs Vorhand hinten im Aus.

+++ Zverev baut Führung aus +++

Bislang läuft es hervorragend für den 22-Jährigen. Bei seinen Aufschlagspielen hat er kaum Probleme, er nimmt Millman sogar zum zweiten Mal dessen Service ab und erhöht auf 4:1 im ersten Satz.

+++ Erstes Break für Zverev +++

Der Deutsche geht mit 2:1 in Führung. Millmans Vorhand landet im Aus, nachdem Zverev druckvoll von der Grundlinie agiert hat.

+++ Verhaltener Beginn +++

Der Australier entscheidet das erste Aufschlagspiel zu Null für sich. Anschließend hat Zverev mit seinem ersten Game ebenfalls keine Probleme - 1:1.

+++ Millman und Zverev legen los +++

Die Partie beginnt. Millman serviert als Erster.

+++ Zverev beginnt mit dem Aufwärmen +++

Inzwischen sind der Deutsche und sein Gegner auf dem Court Philippe Chatrier angekommen und spielen sich ein. Allzu viele Zuschauer sind auf den Tribünen nicht zu vernehmen.

+++ Zverev ohne Lendl in Paris ++

Zverev geht das zweite Grand Slam des Jahres ohne Ivan Lendl an. Der eigentlich vor allem für Tipps und Unterstützung bei den Highlights des Tennisjahres engagierte Ex-Profi wird im Laufe des Turniers auch nicht dazustoßen. Was dahinter steckt, ist bislang nicht öffentlich bekannt.

+++ Zverev mit wechselhafter Vorbereitung ++

Der beste deutsche Tennisspieler geht mit einer wechselhaften Vorbereitung in das Grand-Slam-Turnier. Bei mehreren Vorbereitungsturnieren scheiterte er in der ersten Runde, zuletzt zeigte die Formkurve aber wieder nach oben. Das ATP-Turnier in Genf entschied der in Hamburg geborene Sportler erst am Samstag für sich. Im Finale besiegte er Nicolás Jarry in drei Sätzen.

+++ Herzlich Willkommen +++

In Paris stehen die French Open auf dem Programm. An Tag drei wird es für Alexander Zverev ernst. Der 22-Jährige muss gegen den Australier John Millmann. Auch Mona Barthel und Cedrik-Marcel Stebe sind im Einsatz.