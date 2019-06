Seit Sonntag laufen in Paris die French Open.

Nachdem am ersten Turniertag bereits Angelique Kerber überraschend ausgeschieden ist, mussten später auch Julia Görges, Mischa Zverev, Philipp Kohlschreiber, Oscar Otte und Yannick Maden ihre Koffer packen. Die deutschen Farben vertreten im Einzel noch Andrea Petkovic, Alexander Zverev sowie Jan-Lennard Struff. Für sie geht es am Samstag um den Einzug ins Achtelfinale.

Neben den deutschen Tennis-Assen sind mit Novak Djokovic und Simona Halep auch internationale Stars im Einsatz.

SPORT1 begleitet die Highlights des Tages im LIVETICKER. (Alle Partien und Ergebnisse im Überblick)

+++ Satz drei geht an Lajovic +++

Aus dem Spaziergang ins Achtelfinale ist es für Zverev nichts geworden. Satz drei geht mit 6:4 an Lajovic. Zverev muss sich wieder steigern, um nicht noch mehr in Probleme zu geraten.

+++ Zverev droht Satzverlust +++

Nur mit viel Glück kann Zverev ein weites Break vermeiden. Lajovic spielt im dritten Satz wesentlich konzenrtrierter und liegt verdient mit 4:3 vorne

+++ Struff beginnt in wenigen Minuten +++

Jan-Lennard Struff und sein Gegner Borna Coric haben soeben Platz 14 betreten. Nach der fünfminütigen Einschlagzeit versucht Struff zum ersten Mal in seiner Karriere das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turnieres zu erreichen. Die Hürde ist mit Coric, Nummer 15 der Weltrangliste, extrem hoch.

+++ Zverev kassiert frühes Break +++

So hat sich Zverev den Start in den dritten Satz nicht vorgestellt. Mit einem Doppelfehler gibt er sein zweites Aufschlagspiel ab und muss einem frühen Rückstand hinterherlaufen.

+++ Zverev gewinnt Satz zwei +++

Alexander Zverev ist endgültig der Chef auf dem Court und dominiert nach belieben. Mit einem weiteren Break sichert er sich das 6:2 und damit den zweiten Satz.

+++ Zverev bestätigt Break - 4:1 +++

Der Deutsche ist jetzt endgültig in der Partie angekommen. Erst nimmt er Lajovic dessen Aufschlag ab, dann erhöht er auf 4:1. Jetzt muss Zverev dranbleiben, dann wird er auch den zweiten Satz gewinnen

+++ Halep spaziert ins Achtelfinale +++

Simona Halep schlägt Lesia Tsurenko im Eiltempo mit 6:2, 6:1.

+++ Guter Start in Satz zwei +++

Zverev wirkt zu Beginn des zweiten Satzes wesentlich konzentrierter als noch zu Spielbeginn. Bei Lajovics erstem Aufschlagspiel kann er drei Breakbälle nicht nutzen, erhöht dann aber zum 2:1.

+++ Satz eins geht an Zverev +++

Alexander Zverev kommt immer besser in die Partie und reduziert vor allem seine Fehler. Das Resultat: Break zum 6:4. So kann es aus deutscher Sicht gerne weitergehen.

+++ Zverev gleicht aus +++

Da ist das Break für Zverev zum 4:4. Dabei profitiert er von einigen Fehlern seines Gegners.

+++ Halep gewinnt Satz eins +++

Ein Blick auf die anderen Plätze. Die Weltranglistenzweite Simona Halep gewinnt den ersten Satz gegen Lesia Tsurenko klar mit 6:2. Im zweiten führt sie bereits mit 2:0.

+++ Zverev hadert - 3:4 +++

Nur mit viel Mühe verhindert Zverev den nächsten Aufschlagverlust und verkürzt auf 3:4. Viele ungezwungenen Fehler - bisher 15 - kennzeichnen sein Spiel.

+++ Breakfestival +++

Drei Spiele sind vorüber und noch immer hat kein Spieler seinen eigenen Aufschlag durchgebracht. Lajovic führt 2:1. Mal sehen, ob er jetzt den Bann brechen wird.

+++ Schlechter Start für Zverev +++

Erstes Aufschlagspiel für Zverev - und gleich das erste Break. Zverev scheint noch nicht richtig angekommen zu sein.

+++ Zverev betritt den Platz +++

Alexander Zverev und sein serbischer Gegner haben den Platz betreten und starten in die Aufwärmphase. Im direkten Duell führt der Deutsche mit 1:0. Bei den French Open 2018 gewann er in der 2. Runde in vier Sätzen.

+++ Zverev trifft auf serbischen Außenseiter +++

Herlich Willkommen zum siebten Tag der French Open. Mit Alexander Zverev steht zum Auftakt gleich einer von drei noch im Wettbewerb verbliebenen Deutschen auf dem Platz. Auf dem Court Simonne Mathieu geht es für Zverev gegen Dusan Lajovic. Der Serbe steht aktuell auf Platz 35 der Weltrangliste und ist speziell auf Sand ein ernstzunehmender Gegner. Das hat er in dieser Saison unter anderem mit der Finalteilnahme beim Masters in Monte Carlo unterstrichen.