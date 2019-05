Seit Sonntag laufen in Paris die French Open.

Nachdem am ersten Turniertag bereits Angelique Kerber überraschend ausgeschieden ist, mussten auch Julia Görges, Mischa Zverev, Philipp Kohlschreiber, Oscar Otte und Yannick Maden ihre Koffer packen. Die deutschen Farben vertreten noch Laura Siegemund, die heute im Doppel mit Anna-Lena Friedsam antritt und Alexander Zverev sowie Jan-Lennard Struff.

Roger Federer trifft im Generationenduell auf den Norweger Casper Ruud. Auch Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas sind heute gefordert.

SPORT1 begleitet die Highlights des Tages im LIVETICKER. (Alle Partien und Ergebnisse im Überblick)

In Paris laufen seit Sonntag die French Open. Roger Federer tritt gegen Casper Ruud an. Der Norweger ist stolze 17 Jahre jünger als der Schweizer. Zeitgleich spielen Laura Siegemund mit Lena Friedsam im Doppel. Auch Andrea Petkovic tritt an der Seite einer Partnerin, nämlich Sofia Kenin aus den USA an.