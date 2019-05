Am vierten Tag der French Open in Paris sind vier deutsche Profis gefordert. Besondere Highlights erleben Yannick Maden und Oscar Otte, die auf Rafael Nadal und Roger Federer treffen. Philipp Kohlschreiber spielt gegen Nicolas Mahut.

Bei den Damen kämpft Laura Siegemund ums Weiterkommen. Auch Stefanos Tsitsipas muss ran. (Alle Partien und Ergebnisse im Überblick)

SPORT1 begleitet die Topspiele des 4. Tages im LIVETICKER.

+++ Maden meldet sich zurück +++

Nadal steht jetzt sehr nah an der Linie, während Maden nur am Reagieren ist. Doch jetzt zeigt der Deutsche einen super Stopp, was Nadal offensichtlich wurmt. Nächster Fehler des Spaniers. Jetzt hat Maden die einmalige Chance, ein Spiel zu machen. Den Punkt gibt er aber nicht so einfach her. Zumindest wird das Spiel wieder etwas ausgeglichener. Immer noch Spielball für den Deutschen und er macht es. Auf der Tribüne wird es laut.

+++ Maden mit wenig Gegenwehr +++

Bis zum 15:30 hält Maden dank einem Leichtsinnsfehler Nadals bei der Rückhand mit. Aber auch in diesem Spiel lässt der Weltranglisten-Zweite keine Gegenwehr des Deutschen zu. Jetzt muss Maden aufpassen, dass es hier nicht zu einseitig wird.

+++ Druckvolle Vorhand des Spaniers +++

Die Beiden starten in den zweiten Satz. Nadal geht schnell wieder in Führung, besonders weil sich Maden auch einen Fehler leistet und damit gleich wieder Break-Bälle gegen sich hat. Auch bei diesem Spiel kommt Nadal über die druckvolle Vorhand und macht kurzen Prozess.

+++ Nadal verwandelt Satzball +++

Nadal spielt heute deutlich offensiver und übt scheinbar schon für die nächsten Gegner. Bei eigenem Service gibt es den ersten Satzball - nach nur 37 Minuten. Klare Sache und 6:1 für Nadal.

+++ Erster Spielgewinn für Maden +++

Maden serviert bei 5:0-Rückstand und will natürlich das erste Spiel endlich gewinnen. Beim nächsten Rückhand-Cross hat Maden Glück, der Ball geht auf die Linie. Aber Nadal wird sicherlich nicht freiwillig ein Spiel abgeben. Trotzdem: Maden bekommt seinen Spielball. Und da ist er - der erste Spielgewinn für Maden.

+++ Nadal leistet sich Fehler +++

Bei Maden bilden sich die ersten Zeichen von Frust und Ratlosigkeit ab. Maden spielt zwei Mal gut gegen die Laufrichtung und verkürzt auf 30:30. Auch bis zum Einstand hält der Deutsche gut mit. Es ist das erste Mal in der Partie, dass der Spanier sich kleinere Fehler leistet. Es reicht am Ende nicht. Beim mit Abstand längsten Spiel behält Mr. French Open trotzdem die Nerven - 5:0.

+++ Nadal marschiert weiter +++

Maden überlässt Nadal die Vorhand - das kann nicht gut sein. Nadal übernimmt meistens nach dem vierten oder fünften Schlag die Geschwindigkeit. Das Bild ändert sich nicht - 4:0.

+++ Nadal macht kurzen Prozess +++

Nadal bringt sein Aufschlagspiel durch und macht im dritten Spiel kurzen Prozess. 3:0 nach nur 15 Minuten. Zwar keine schlechte Partie von Maden, aber Nadal lässt ihm kaum eine Chance, überhaupt ein Spiel zu gewinnen.

+++ Punkt für Nadal +++

Maden will den Punktgewinn, doch dann landet der Ball im Netz. 2:0 für Nadal, der Spanier startet gut in das Match.

+++ Nadal verlangt Maden alles ab +++

Maden hat einen Plan und will Nadal beschäftigen. Aber die Verteidigungskünste Nadals sind zu stark. Break-Ball für Nadal aber dann passiert dem Favoriten der Fehler. Allerdings muss der Deutsche richtig viel Arbeit in jeden Ball legen.

+++ Maden hält dagegen ++

Maden spielt nach eigenem Aufschlag stark entgegen Nadals Laufrichtung und und setzt noch eine gute Aktion drauf. Nach einem unsauberen Ball gibt es den Break-Ball für Nadal.

+++ Maden will Nadal ärgern +++

Große Aufgabe für Yannick Maden. Der Deutsche muss nun auf Court Suzanne Lenglen gegen Mr. French Open Rafael Nadal ran. Mal schauen, wie sich der Außenseiter schlägt.

+++ Tsitsipas macht ernst +++

Der Grieche kann nun doch Nutzen aus der Verletzung seines Gegners ziehen und gewinnt den zweiten Satz mit 6:0. Aufgeben kommt für Dellien allerdings offensichtlich nicht in Frage.

+++ Muguruza in Runde drei +++

Das erste Match des Tages ist beendet. Die Spanierin Garbine Muguruza setzt sich gegen Johanna Larsson aus Schweden mit 6:4, 6:1 durch und zieht in die dritte Runde ein. Damit folgt sie Elina Svitolina, die von einer Absage ihrer Gegnerin Kozlova profitiert hat.

+++ Probleme bei Dellien werden größer +++

Nun macht Dellien sein verletzter Fuß doch zu schaffen. Er läuft nicht rund, wirkt bei seinen Aktionen gehemmt. Tsitsipas führt im zweiten Satz schnell mit 3:0.

+++ Satz eins an Dellien! +++

Da scheint Delliens Verletzung Tsitsipas mehr zu schaden als dem Verletzten selbst. Der Bolivianer nimmt dem Griechen den Aufschlag ab und entscheidet den ersten Durchgang mit 6:4 für sich.

+++ Zu Null +++

Dellien lässt sich zunächst einmal nichts anmerken. Zwar bringt Tsitsipas sein Aufschlagspiel durch, danach gewinnt er seines jedoch ohne Punktverlust.

+++ Harter Hund +++

Weiter geht's! Dellien setzt das Match mit einem dicken Verband um den linken Fuß fort. Mal sehen wie der damit zurecht kommt.

+++ Autsch! Dellien knickt um +++

Üble Szene im achten Spiel! Nachdem der Südamerikaner das siebte Spiel im ersten Satz zum 4:3 für sich entscheiden konnte, verletzt er sich bei einem Schlag von der Grundlinie. Dellien knickt mit dem linken Fuß heftig um. Er lässt sich behandeln, das Match ist erst einmal unterbrochen. Offenbar will er aber versuchen, es fortzusetzen.

+++ Dellien kämpft sich zurück +++

Tsitsipas muss den Ausgleich hinnehmen. Sein bolivianischer Konkurrent gewinnt in dieser Phase des Matches die Oberhand und gleicht zum 3:3 aus.

+++ Guter Start für Tsitsipas +++

Stefanos Tsitsipas wird seiner Favoritenrolle am Anfang gerecht. Der an Nummer 6 gesetzte Grieche macht den Punkt zum 3:1 mit einem schönen Cross-Vorhandschlag perfekt. Ein Break hat er sich schon geholt.

+++ Tsitsipas legt los +++

Der griechische Emporkömmling macht am vierten Tag der French Open den Anfang. Während sich das deutsche Quartett noch etwas gedulden muss und erst im zweiten, dritten bzw. vierten Match auf dem jeweiligen Platz absolviert, startet Tsitsipas in sein Match gegen den Bolivianer Hugo Dellien.

+++ Willkommen +++

In Paris stehen die French Open auf dem Programm. An Tag vier wird es für das DTB-Duo Yannick Maden und Oscar Otte ernst. Auch Laura Siegemund ist im Einsatz. Den Anfang macht Stefanos Tsitsipas gegen Hugo Dellien aus Bolivien. Tsitsipas gilt als Geheimfavorit und ließ dem Deutschen Maximilian Marterer in Runde eins keine Chance.