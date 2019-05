Fünfter Tag bei den French Open - und auch drei Deutsche sind auf der roten Asche von Roland Garros im Einsatz. Der Überblick:

JETZT LIVE: Alexander Zverev - Mikael Ymer 6:1, 4:2

Laura Siegemund - Belinda Bencic 6:4, 4:6, 4:6

Andrea Petkovic - Su-Wei Hsieh (am Nachmittag)

Zudem sind mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und Juan Martin del Potro bei den Herren sowie Rekord-Grand-Slam-Siegerin Serena Williams und Simona Halep bei den Damen einige Top-Stars auf dem Platz.

SPORT1 begleitet die Highlights des Tages im LIVETICKER. (Alle Partien und Ergebnisse im Überblick)

+++ Nächstes Break für Zverev +++

Zuletzt warf man Zverev häufig schwankende Leistungen und Konzentrationsschwächen vor. Heute lässt er keine Zweifel aufkommen, wer hier als Sieger vom Platz gehen wird. Nächstes Break für den Deutschen, sein Aufschlagspiel beendet er mit einem Ass - 4:1 für Zverev.

+++ Djokovic legt los +++

Die Nummer eins der Herren hat sein Match gegen den Schweizer Henri Laaksonen inzwischen begonnen.

+++ Zverev bleibt cool ++

Heute lässt sich der oft so temperamentvolle Zverev noch nicht aus der Ruhe bringen. Ganz locker bringt er seinen Aufschlag durch und geht wieder in Führung.

+++ Ymer verhindert Rückstand +++

Dieses Mal kann Ymer sich aus der gefährlichen Situation befreien. Er profitiert dabei aber von Fehlern des Deutschen, pusht sich trotzdem lautstark. 1:1 - Zverev ist wieder mit Aufschlag an dran.

+++ Zverev bleibt am Drücker +++

Auch zu Beginn des zweiten Satzes lässt Zverev nicht locker. Sein eigenes Aufschlagspiel gewinnt er problemlos. Bei Aufschlag Ymer schnappt er sich direkt einen Breakball, verzieht aber eine Vorhand knapp.

+++ Zverev gewinnt ersten Satz +++

Zverev lässt bislang gar nichts anbrennen und dominiert nach Belieben. Mit 6:1 sichert sich der Hamburger den ersten Satz. Das war eine Machtdemonstration des Favoriten.

+++ Schnelles Ende für Siegemund +++

Und das war es schon für Siegemund. In den beiden Spielen nach Wiederaufnahme der Partie kann die Deutsche nur zwei Punkte für sich entscheiden und verliert das Match gegen Bencic mit 6:4, 4:6, 4:6.

+++ Siegemund mit Fehlstart +++

Das ist bitter. Von den ersten fünf Punkten macht Siegemund bei eigenen Aufschlag nur einen und kassiert das Break. 4:5 in Satz drei. Wird das nur ein Kurzauftritt für Siegemund?

+++ Osaka setzt sich durch +++

Die Nummer eins der Damen-Weltrangliste ist durch. Osaka kann bei 5:3 den Deckel mit eigenem Aufschlag drauf machen und siegt am Ende gegen Azarenka mit 4:6, 7:5, 6:3.

+++ Siegemund setzt Partie fort +++

Laura Siegemund ist jetzt an der Reihe. Die Deutsche setzt ihre Partie beim Stand von 4:4 im dritten Satz fort. Gestern musste das Match gegen Belinda Bencic wegen Dunkelheit abgebrochen werden.

+++ Zverev erhöht +++

Zverev kann das Break vergolden und erhöht auf 3:1. Bislang dominiert der Weltranglistenfünfte das Spiel klar und lässt dem Schweden kaum Chancen zur Entfaltung. Die Folge: Das nächste Break für Zverev - 4:1.

+++ Azarenka kämpft gegen das Aus +++

Osaka ist im dritten Satz klar überlegen und führt schnell mit 5:1. Doch Azarenka will sich so leicht nicht geschlagen geben. Ein Break und ein gewonnenes Aufschlagspiel für die Weißrussin folgen - es steht nur noch 3:5.

+++ Super Start für Zverev +++

Im folgenden Spiel holt sich Zverev mit seinen druckvollen Grundschlägen zwei Breakbälle. Und den ersten nutzt er direkt zur 2:1-Führung. Toller Auftakt für den Deutschen.

+++ Zverev gleicht aus +++

Auch Zverev muss bei 15:30 einen kritischen Moment bei eigenem Aufschlag überstehen, bringt seinen Service aber dann locker zum 1:1 durch.

+++ Ymer legt vor +++

Das erste Spiel entscheidet Mikael Ymer für sich. Der Schwede muss nach 40:0 bei eigenem Aufschlag noch einmal über Einstand gehen, bringt das Spiel aber dann zum 1:0 durch.

+++ Thiem siegt in vier +++

Und so ist es. Bei 40:30 hat Thiem seinen ersten Matchball. Der Österreicher spielt zum ende eines langen Grundlinienduells einen gefühlvollen Vorhandstop. Den erreicht Bublik zwar, setzt seine Vorhand aber ins Netz. Thiem setzt sich mit 6:3, 6:7, 6:3, 7:5 durch und trifft nun in Runde drei auf Pablo Cuevas.

+++ Thiem mit der Vorentscheidung? +++

Jetzt ist der Sieg für Thiem zum Greifen nah. Erst gleicht der Favorit zum 5:5 aus um dann seinem Kontrahenten den Aufschlag zum 6:5 abzunehmen. Das muss doch jetzt reichen.

+++ Osaka mit Blitzstart +++

Osaka startet gut in den finalen Durchgang. Im vierten Spiel nimmt sie ihrer Gegnerin den Aufschlag ab und führt mit 3:1.

+++ Zverev betritt den Court +++

Alexander Zverev hat gerade den Court Simonne-Mathieu betreten. Gleich werden sich der Deutsche und sein schwedischer Kontrahent einspielen.

+++ Thiem ist wieder da +++

Thiem kann zunächst bei 2:5 ein weiteres Break gegen sich verhindern und einen Satzball abwehren. Im folgenden Spiel nimmt er dem Kasachen den Service ab und ist wieder im Rennen. Nur noch 4:5 aus Sicht des Österreichers, der aber trotzdem gleich gegen den Satzverlust aufschlagen muss.

+++ Zverev bald dran +++

Auf dem "Zverev-Platz" ist inzwischen die Damen-Partie beendet, die Russin Ekaterina Alexandrova besiegt Samantha Stosur (Australien) in drei Sätzen. Der Deutsche kann also in wenigen Minuten loslegen...

+++ Edmund muss aufgeben +++

Thiems möglicher Gegner in der dritten Runde steht inzwischen fest. Pablo Cuevas aus Uruguay profitiert beim Stand von 7:6, 6:3, 2:1 von der Aufgabe seines britischen Gegners Kyle Edmund und ist somit weiter.

+++ Rückschlag für Thiem +++

Bei Thiem läuft ist es heute wie auf der Achterbahn. Nach der vermeintlich vorentscheidenden 2:1-Satzführung schwächelt der Österreicher nun wieder und liegt im vierten Durchgang 1:4 hinten. Muss er heute über die volle Distanz von fünf Sätzen?

+++ Osaka gleicht aus +++

Auch den dritten Satzball vergeigt Osaka, erarbeitet sich dann aber gleich Nummer vier. Und der sitzt! Mit einem schönen Rückhandball kurz cross öffnet sie das Feld und treibt Azarenka weit raus, der anschließende Longline-Ball ist dann unerreichbar. Satz zwei geht mit 7:5 an Osaka.

+++ Osaka vergibt Chancen +++

Mit einer krachenden Vorhand cross verschafft sich Osaka den ersten Satzball. Den wehrt Azarenka nach einem langen Ballwechsel von der Grundlinie ab. Beim darauffolgenden Punkt unterläuft ihr aber ein haarsträubender Volleyfehler, erneut Satzball Osaka, den diesen aber leichtfertig vergibt.

+++ Azarenka gegen den Satzverlust +++

Wieder kann Osaka ihren Aufschlag durchbringen und stellt auf 6:5. Azarenka schlägt ein weiteres Mal gegen den Verlust des zweiten Satzes auf. Ein leichter Fehler führt zum 15:30. Osaka wittert ihre Chance...

+++ Thiem holt Satz drei +++

Thiem ist wieder am Drücker. Dem Break zum 5:3 lässt er ein starkes Aufschlagsspiel folgen, dass er zu Null gewinnt. Damit schnappt sich der Weltranglistenvierte Satz drei mit 6:3.

+++ Osaka baut Druck auf +++

Den eigenen Aufschlag bringt Osaka recht locker durch und geht mit 5:4 in Führung. Jetzt liegt der Druck bei Azarenka, die gegen den Satzverlust serviert. Doch sie bleibt cool und schafft das 5:5.

+++ Thiem müht sich +++

Unterdessen muss Österreichs Hoffnungsträger Thiem hart arbeiten und kann den zähen Kasachen bislang nicht abschütteln. Bublik gleicht im dritten Satz zum 3:3 aus.

+++ Osaka gelingt Break +++

Doch jetzt ist es vorbei. Bei Breakball für Osaka unterläuft Azarenka ein Doppelfehler. Die Japanerin kann zum 4:4 ausgleichen. Gelingt ihr jetzt das Comeback?

+++ Marathon-Spiel +++

Es geht hin und her zwischen den beiden. Das Aufschlagspiel der Weißrussin dauert mittlerweile über neun Minuten, Breakbälle und Spielbälle wechseln sich ab.

+++ Osaka hält dagegen +++

Jetzt ist wieder Azarenka mit dem Aufschlag an der Reihe. Bei 40:30 hat die frühere Nummer eins Spielball. Den wehrt Osaka ab und kommt durch zwei schnelle Punkte ihrerseits zu einer Breakmöglichkeit...

+++ Osaka zieht Kopf aus der Schlinge +++

Bei 2:4 muss Osaka erneut über Einstand gehen. Azarenka erspielt sich einen Breakball zum wohl vorentscheidenden 5:2, vergibt den aber mit einem leichten Rückhandfehler. Auch die nächsten beiden Punkte gehen an die Japanerin, die somit auf 3:4 verkürzen kann.

+++ US-Teenager überzeugt +++

Die erst 17-jährige Amanda Anisimova hat sich unterdessen dank eines glatten 6:4, 6:2-Erfolgs gegen die an 11 gesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka in Runde drei gespielt.

+++ Thiem kassiert Satzausgleich +++

Auch für Dominic Thiem läuft es etwas stockend. Nachdem der Österreicher den ersten Durchgang gegen den Kasachen Alexander Bublik noch locker 6:3 gewann, musste er den zweiten Satz mit 6:7 abgegeben. Das unkonventionelle Spiel von Bublik bereitet Thiem immer mehr Probleme.

+++ Osaka droht das Aus +++

Auf den Plätzen im Stade Roland Garros laufen bereits einige Partien. Die Japanerin Naomi Osaka hat gegen die frühere Weltranglistenerste Victoria Azarenka einige Probleme. Die Weißrussin entschied Satz eins gegen die Siegerin der letzten beiden Grand-Slam-Turniere mit 6:4 für sich und liegt auch im zweiten Satz mit Break vorne.

+++ Willkommen +++

In Paris laufen seit Sonntag die French Open. An Tag fünf muss aus deutscher Sicht ein Trio ran. Laura Siegemund setzt bei den Damen nach dem Abbruch wegen Dunkelheit am Mittwochabend heute ihr Match gegen Belinda Bencic fort. Später ist auch Andrea Petkovic noch gegen die Taiwanesin Su-Wei Hsieh im Einsatz. Den Anfang macht die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in der Herren-Konkurrenz, sein Gegner ist Mikael Ymer aus Schweden.