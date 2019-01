Australian Open mit Novak Djokovic, Williams LIVE im TV, Stream, Ticker

Die 107. Auflage der Tennismeisterschaften von Australien, seit 1969 bekannt als Australian Open, läuft seit Beginn der Nacht auf Montag (14. Januar) in Melbourne (täglich im LIVETICKER). Titelverteidiger sind Roger Federer (Schweiz) und Caroline Wozniacki (Dänemark).

In der Night Session des 7. Turniertages rang der griechische Youngster Stefanos Tsitsipas Titelverteidiger Federer in vier engen Sätzen nieder und beendete überraschend dessen Traum vom erneuten Turniersieg Down Under.

Deutschlands großer Hoffnungsträger Alexander Zverev scheiterte nach einer schwachen Leistung in drei Sätzen an Aufschlagsriese Milos Raonic.

In der Night Session will Topfavorit Novak Djokovic in die Runde der letzten Acht einziehen, er trifft auf den russischen Außenseiter Daniil Medvedev. Zuvor steht bei den Damen der Kracher zwischen der Weltranglistenersten Simona Halep aus Rumänien und US-Superstar Serena Williams an.

Die Partien am Montag (20. Januar):

Alle Partien und Ergebnisse im Überblick

Rod Laver Arena (Beginn 9 Uhr):

1. Match: Simona Halep (Rumänien) - Serena Williams (USA)

2. Match: Novak Djokovic (Serbien) - Daniil Medvedev (Russland)

So können Sie die Australian Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Livestream: Eurosport Player

Liveticker: SPORT1.de