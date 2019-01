Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat bei den Australian Open von einer Verletzung des Japaners Kei Nishikori profitiert und zum siebten Mal das Halbfinale in Melbourne erreicht.

Djokovic führte mit 6:1, 4:1, ehe sein Gegner wegen Oberschenkelproblemen aufgab. Der Serbe sparte damit Kraft für das Match am Freitag gegen den Franzosen Lucas Pouille, der erstmals bei einem Grand Slam in der Runde der besten Vier steht.

Zverev-Bezwinger Milos Raonic verlor gegen Pouille nach 3:02 Stunden 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 4:6.

Pouille (24), der von der zweimaligen Grand-Slam-Siegerin Amelie Mauresmo (Melbourne und Wimbledon 2006) trainiert wird, hatte bei seinen fünf bisherigen Teilnahmen bei den Australian Open kein einziges Match gewonnen.

2016 stand er in den Viertelfinals von Wimbledon und New York. In der zweiten Runde in Melbourne bezwang er den Nürnberger Maximilian Marterer in vier knappen Sätzen.

Djokovic ist mit sechs Titeln in Melbourne gemeinsam mit dem bereits ausgeschiedenen Schweizer Roger Federer der Rekordsieger. Das zweite Halbfinale bestreiten Rafael Nadal (Spanien) und der Grieche Stefanos Tsitsipas bereits am Donnerstag.