Der Österreicher Dominic Thiem (25) hat bei den Australian Open in Melbourne in der zweiten Runde aufgegeben und ist damit als dritter Top-10-Spieler ausgeschieden.

Der Weltranglistenachte brach die Partie gegen den Australier Alexei Popyrin beim Stand von 5:7, 4:6, 0:2 ab. Thiem hatte sich während der Partie behandeln lassen.

Anzeige

Vor Thiem waren bereits Kevin Anderson (Südafrika/Nr. 5) und John Isner (USA/Nr. 9) gescheitert. Der 19 Jahre alte Popyrin, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld gerückt war, hatte sich in der ersten Runde gegen Mischa Zverev (Hamburg) durchgesetzt.

Wawrinka verliert gegen Raonic

Auch ein ehemaliger Top-10-Spieler musste die Segel streichen. Der dreimalige Grand-Slam-Champion Stan Wawrinka, der sich 2017 zweimal hatte am Knie operieren lassen, verlor gegen Milos Raonic aus Kanada 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:7 (11:13), 6:7 (5:7). Wawrinka hatte 2014 in Melbourne triumphiert.

Seit seiner Rückkehr auf die Tennistour Anfang 2018 war das Halbfinale in St. Petersburg im vergangenen September Wawrinkas bestes Ergebnis. Bei den US Open in New York verlor der 33 Jahre alte Schweizer in der dritten Runde ebenfalls gegen Raonic, bei allen anderen Major-Turnieren flog er früher raus. Derzeit wird der langjährige Top-10-Spieler auf Platz 59 der Weltrangliste geführt.