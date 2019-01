Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat die erste Aufgabe bei den Australian Open in Melbourne ohne Probleme gelöst. Der 31-jährige Serbe setzte sich gegen den Qualifikanten Mitchell Krueger (USA) nach 2:03 Stunden 6:3, 6:2, 6:2 durch. Djokovic gilt als Top-Favorit auf den Titel beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, bislang hat er in Melbourne sechsmal gewonnen.

In der vergangenen Saison hatte Djokovic in Wimbledon und bei den US Open triumphiert, im letzten Match des Jahres kassierte er jedoch im Endspiel des ATP-Finals in London eine überraschende Niederlage gegen Alexander Zverev.

Halep kämpft sich weiter

Deutlich mehr Schwierigkeiten als Djokovic hatte Simona Halep, Nummer eins des WTA-Rankings und Vorjahresfinalistin. Die 27 Jahre alte Rumänin brauchte 2:11 Stunden für das 6:7 (2:7), 6:4, 6:2 gegen Kaia Kanepi. In der ersten Runde der US Open im vergangenen September hatte Halep das Duell mit der Estin noch verloren.

Die damalige Turniersiegerin Naomi Osaka (Japan) gewann ihr Auftaktmatch in Melbourne dagegen ohne Satzverlust mit 6:4, 6:2 gegen Magda Linette aus Polen.