Australien darf weiter auf den ersten Einzug ins Fed-Cup-Finale seit 26 Jahren hoffen. Topspielerin Ashleigh Barty glich am Samstag im Halbfinal-Duell mit Weißrussland in Brisbane durch ein 7:6 (7:2), 6:3 gegen die frühere Weltranglistenerste Viktoria Asarenka zum 1:1 aus sorgte für eine gute Ausgangsposition für die entscheidenden Matches am Sonntag.

Zuvor hatte die frühere US-Open-Siegerin Samantha Stosur nach hartem Kampf gegen Weißrusslands Nummer eins Aryna Sabalenka 5:7, 7:5, 3:6 verloren. Die Australierinnen standen zuletzt 1993 im Finale (0:3 in Frankfurt gegen Spanien), den letzten ihrer sieben Titel holten sie 1974.

Im zweiten Halbfinalduell stehen sich in Rouen Frankreich und Rumänien gegenüber. Die beiden Vorjahres-Finalisten Tschechien (Sieger) und USA waren bereits beim Weltrunden-Auftakt der Top Acht gescheitert.