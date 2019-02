Die Relegationspartie der deutschen Fed-Cup-Mannschaft gegen Lettland wird in Riga ausgetragen. Das teilten die beiden beteiligten Verbände am Donnerstag mit.

Gespielt wird in der knapp 10.000 Zuschauer fassenden Arena Riga auf einem Hartplatz. Das Play-off-Spiel um den Verbleib in der Weltgruppe I war Anfang der Woche um einen Tag nach vorne verlegt worden und findet nun am 19./20. April statt.

Die Verlegung könnte auch Auswirkungen auf eine Teilnahme des deutschen Spitzenduos Angelique Kerber und Julia Görges haben, das bei der 0:4-Erstrundenpleite Anfang Februar in Braunschweig gegen Weißrussland gefehlt hatte. Am Montag nach der Begegnung in Lettland beginnt das WTA-Turnier in Stuttgart (22. bis 28. April), bei dem Kerber und Görges in der Vergangenheit regelmäßig teilgenommen hatten.

Mit einem Ruhetag mehr dürften die Chancen steigen, dass das deutsche Top-Duo bei beiden Veranstaltungen dabei ist.

Deutschland gehört seit 2014 dauerhaft zur Gruppe der besten Acht im prestigeträchtigen Nationenwettbewerb. Damals unterlag man erst im Endspiel in Prag gegen Tschechien. Bei insgesamt sieben Finalteilnahmen stehen für die DTB-Auswahl zwei Titelgewinne zu Buche (1987 und 1992).