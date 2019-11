Das deutsche Davis-Cup-Team steht beim erstmals ausgetragenen Finalturnier in Madrid im Viertelfinale. Philipp Kohlschreiber bezwang am Donnerstag den Chilenen Nicolas Jarry 6:4, 6:3 und sicherte der Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) bereits im ersten Match des Tages den benötigten Punkt für den Einzug in die K.o.-Runde.

DTB-Team gegen Großbritannien

Als Sieger der Gruppe C trifft Deutschland im Viertelfinale am Freitag (nicht vor 18.00 Uhr) auf Großbritannien um Superstar Andy Murray oder Kasachstan. Am Mittwoch hatte die Mannschaft von Kapitän Michael Kohlmann Argentinien überraschend klar mit 3:0 besiegt.

Anzeige

DAZN gratis testen und den Davis Cup live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Im zweiten Einzel des Tages bekommt es Jan-Lennard Struff mit Cristian Garin zu tun, das abschließende Doppel bestreiten die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies gegen Garin und Jarry.

Kohlschreiber war gegen Jarry zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle und holte sich mit seinem ersten Break zum 6:4 den ersten Satz. Der Augsburger kam in der gesamten Partie bei eigenem Aufschlag hingegen nicht in Bedrängnis und ließ keinen einzigen Breakball zu, erwies sich aber wieder eiskalt und nahm dem wackeligen Jarry zum 5:3 den Aufschlag erneut ab. Schon nach 68 Minuten beendete Kohlschreiber die Partie mit seinem ersten Matchball.