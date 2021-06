Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier auf Mallorca bereits an seinem Auftaktgegner gescheitert.

Der 31-Jährige unterlag am Sonntag bei der Premiere des Rasenturniers im Mallorca Country Club dem Franzosen Adrian Mannarino in der ersten Runde mit 6:7 (3:7), 3:6.

Acht Tage vor dem Beginn der All England Championships in Wimbledon agierte Struff in den entscheidenden Ballwechseln unglücklich.

Der Warsteiner konnte gegen Mannarino keine seiner vier Breakchancen nutzen. Der Weltranglisten-42. behielt bei seiner einzigen Gelegenheit hingegen die Nerven.