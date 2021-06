Halle Westfalen (SID) - Tennisstar Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier im westfälischen Halle erfolgreich in die Rasensaison gestartet. Im deutschen Duell mit Dominik Koepfer (Furtwangen) siegte der an Position drei gesetzte Hamburger mit 6:4, 3:6, 6:3.

Zverev erholte sich vier Tage nach seiner Halbfinal-Niederlage bei den French Open von einem 1:4-Rückstand und gewann den ersten Satz. Im dritten Durchgang gelang der deutschen Nummer das entscheidende Break zum 5:3. Nach 1:47 Stunden verwandelte der Weltranglistensechste seinen ersten Matchball.

Im Achtelfinale trifft Zverev, der in Paris am Griechen Stefanos Tsitsipas gescheitert war, auf den Franzosen Ugo Humbert oder den US-Amerikaner Sam Querrey (USA).

Zuvor hatte der Warsteiner Jan-Lennard Struff sensationell den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew ausgeschaltet. Struff setzte sich nach 1:34 Stunden mit 7:6 (8:6), 6:3 gegen den Russen durch.

Auch Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) ist in Halle eine Runde weiter. Der 37-Jährige bezwang den Österreicher Jurij Rodionov glatt mit 6:4, 6:3. Yannick Hanfmann (Karlsruhe) scheiterte in der ersten Runde am Franzosen Arthur Rinderknech mit 5:7, 3:6.