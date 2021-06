Zverev scheitert in Halle überraschend gegen Humbert © AFP/SID/CARMEN JASPERSEN

SID Lesedauer: 2 Minuten

Der Auftakt in die Rasensaison verläuft holprig für Alexander Zverev. In Halle scheitert er bereits im Achtelfinale. Zehn Tage vor Wimbledon ist er nicht in Topform.