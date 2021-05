Tennisprofi Daniel Altmaier (Kempen) ist beim ATP-Turnier in Parma in der ersten Runde ausgeschieden. Der 22-Jährige unterlag dem an Nummer fünf gesetzten Franzosen Richard Gasquet mit 3:6, 3:6. Altmaier belegt momentan Rang 145 der Weltrangliste. Sein größter Erfolg war das Erreichen des Achtelfinals bei den French Open 2020.