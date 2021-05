Der zweimalige Tennis-Olympiasieger Andy Murray will sich beim Rasenturnier im Londoner Queen's Club (14. bis 20. Juni) für Wimbledon warmspielen.

Das teilten die Veranstalter des Vorbereitungsturniers auf den Grand-Slam-Klassiker am Montag mit.

Der zweimalige Wimbledon-Champion Murray, der in den vergangenen Jahren von etlichen Operationen und Verletzungen zurückgeworfen worden war, hat im Queen's Club schon fünfmal triumphiert. Derzeit arbeitet der 33-jährige Schotte an seinem Comeback nach einer Leistenverletzung.

Murray: "War so eine schwierige Zeit"

"Es war eine so schwierige Zeit für alle und es wird toll sein, wieder vor den heimischen Fans in Großbritannien zu spielen", sagte Murray: "Das Turnier in Queen's hat mir immer sehr viel bedeutet, hier habe ich mein erstes ATP-Match gewonnen."

Der dreimalige Grand-Slam-Champion, der mittlerweile mit einem künstlichen Hüftgelenk spielt, hatte das Jahr im Februar mit dem Finaleinzug beim Challenger-Turnier im italienischen Biella begonnen.

Im März erlitt Murray dann jedoch wieder einen Rückschlag: Wegen einer Leistenverletzung musste er seine Teilnahme an den Miami Open absagen.

In der Weltrangliste ist Murray auf den 123. Platz abgerutscht. Er hofft auch noch auf eine Teilnahme an den French Open ab dem 30. Mai, hat dafür aber bislang keine Wildcard erhalten.