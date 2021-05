Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev darf dank einer Aufholjagd erneut gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal antreten. (NEWS: Alles zum Tennis)

Der Sieger des ATP-Masters von Madrid schlug in der zweiten Runde des Sandplatz-Masters in Rom den Japaner Kei Nishikori 4:6, 6:3, 6:4 und steht damit im Viertelfinale. Bereits in seinem Auftaktmatch in Madrid vor acht Tagen hatte Zverev den Weltranglisten-45. bezwungen.

"Die Bedingungen sind für Kei definitiv besser", sagte Zverev, "aber am Ende des Tages bin ich glücklich mit dem Match." Gegen Nadal müsse er am Freitag sein "Bestes geben. Er ist einer der besten Wettkämpfer der Welt."

Nach fast drei Stunden Spielzeit verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball. Im entscheidenden Satz geriet Zverev durch ein frühes Break ins Hintertreffen (1:4), blieb aber konzentriert und holte sich den Aufschlag wenig später zurück.

Mit fünf Spielgewinnen in Folge verdiente sich der 24-Jährige den Sieg. (Kalender der ATP-Saison 2021)

Im Duell um den Halbfinaleinzug trifft Zverev nun auf Nadal, den er in Madrid in der gleichen Runde überraschend bezwungen hatte. Nadal schlug Denis Shapovalov (Kanada) 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). (die ATP-Weltrangliste)

Jan-Lennard Struff (Warstein) hatte am Mittwoch nach mehr als zwei Stunden Spielzeit gegen den Russen Andrej Rublew durch ein 7:6 (9:7), 1:6, 4:6 den Einzug ins Achtelfinale verpasst.