Favorit Casper Ruud (Norwegen) und Nikolos Bassilaschwili (Georgien) bestreiten beim ATP-Turnier in München das zweite Halbfinale. Nachdem ihre Viertelfinal-Matches am Freitag wegen Regens abgebrochen wurden, setzte sich beide am Samstagvormittag glatt in zwei Sätzen durch.

Der an Nummer zwei gesetzte Ruud gewann mit 6:3, 6:4 gegen John Millman (Australien), Bassilaschwili mit 6:4, 6:4 gegen Norbert Gombos (Slowakei).

Anzeige

Im ersten Halbfinale am Samstag (ab 13.30 Uhr) kämpft nach dem Ausscheiden des topgesetzten Alexander Zverev (Hamburg) nun Jan-Lennard Struff (Warstein) gegen dessen Bezwinger Ilja Iwaschka (Belarus) um den Einzug ins Finale am Sonntag (ab 13.30 Uhr). Für Struff ist es das achte Halbfinale auf der ATP-Tour, ein Endspiel hat er bislang noch nicht erreicht.

Der neue Tennis-Podcast "Cross Court" ist ab sofort auf podcast.sport1.de, in der SPORT1 App sowie auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music, Deezer und Podigee abrufbar

Bereits im Endspiel der mit 481.270 Euro dotierten BMW Open steht Kevin Krawietz im Doppel. Mit seinem Partner Wesley Koolhof (Niederlande) trifft er auf die Belgier Sander Gille/Joran Vliegen. Spielbeginn soll um 11.00 Uhr sein.