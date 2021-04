Dominik Koepfer verpasst den Einzug in die zweite Runde © AFP/SID/ALFREDO ESTRELLA

SID Lesedauer: 2 Minuten

Dominik Koepfer verpasst beim Masters-Turnier in Monte Carlo den Einzug in die zweite Runde. Alexander Zverev steigt erst am Mittwoch ins Turniergeschehen ein.