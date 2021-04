Rafael Nadal läuft langsam warm: Nach zuvor zwei mühsamen Drei-Satz-Siegen ist der Grand-Slam-Rekordsieger souverän ins Halbfinale des ATP-Turniers in Barcelona eingezogen.

Der elfmalige Champion ließ dem Briten Cameron Norrie beim 6:1, 6:4 am Freitagnachmittag keine Chance. Nadals kommender Gegner wird im Match zwischen Diego Schwartzman (Argentinien) und seinem spanischen Landsmann Pablo Carreno Busta ermittelt.

Nadal noch auf Formsuche

Sandplatzkönig Nadal ist auf dem Weg zu den French Open in Paris, wo er mit 13 Titeln ebenfalls Rekordgewinner ist, bislang noch nicht richtig in Schwung gekommen.

In der Vorwoche war der 34 Jahre alte Mallorquiner in Monte Carlo beim Angriff auf den zwölften Titel im Viertelfinale gegen den Russen Andrey Rublev ausgeschieden.

Für Rublev war das Turnier in der katalanischen Metropole am Freitag beendet. Im Viertelfinale musste er sich dem italienischen Youngster Jannik Sinner mit 2:6, 6:7 (6:8) geschlagen geben. Der 19 Jahre alte Südtiroler trifft am Samstag in der Vorschlussrunde in einem interessanten Duell auf den an zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas, der vergangenen Sonntag im Monte-Carlo-Finale Rublew bezwungen hatte.