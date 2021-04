Gut eine Woche nach seinem Achtelfinal-K.o. in Monte Carlo hat der Weltranglistenerste Novak Djokovic auch beim ATP-Turnier in Belgrad das Finale verpasst.

Der 18-malige Grand-Slam-Gewinner unterlag in seiner serbischen Heimat im Halbfinale dem Russen Aslan Karazew mit 5:7, 6:4, 4:6. Der an Nummer drei gesetzte Karazew trifft im Endspiel auf Matteo Berrettini (Italien/Nr. 2) oder Taro Daniel (Japan).

Auch in der Vorwoche war für Djokovic beim traditionellen Sandplatz-Turnier in Monte Carlo frühzeitig Schluss. Gegen den Briten Daniel Evans kassierte er eine überraschende 4:6, 5:7-Niederlage. In seiner Heimatstadt Belgrad trat der "Djoker" nun erstmals seit 2011 an.