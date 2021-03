Tennisprofi Daniel Altmaier kommt fünf Monate nach seinem starken Auftritt bei den French Open weiter nicht in Schwung.

Der 22-Jährige scheiterte auch beim ATP-Turnier in Santiago de Chile an der Auftakthürde, gegen den Kolumbianer Daniel Galan verlor Altmaier am Montag 6:7 (2:7), 6:3, 5:7.

Der Kempener war im vergangenen Jahr bei den French Open völlig überraschend als Qualifikant bis ins Achtelfinale vorgestoßen. Seither kam er aber bei keinem ATP-Turnier über die erste Runde hinaus, auch bei den kleineren Challenger-Events war meist früh Schluss für Altmaier.