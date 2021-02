Der 20-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal hat weiter mit Rückenproblemen zu kämpfen. (SERVICE: Alles zum Tennis)

Der 34 Jahre alte Mallorquiner sagte nun seine Teilnahme am ATP-Turnier in Rotterdam ab, das am Montag beginnt.

"Ich habe in Spanien meinen Arzt aufgesucht, und zusammen mit meinem Team haben sie mir geraten, in der kommenden Woche nicht zu spielen", schrieb Nadal bei Twitter.

Nadal schon bei Australian Open mit Problemen

Schon vor den Australian Open hatte die Blessur den Weltranglistenzweiten geplagt. (SERVICE: Der Turnierkalender im Tennis)

In Melbourne habe er dann in der zweiten Turnierwoche schmerzfrei spielen können, schrieb Nadal. Dennoch scheiterte er im Viertelfinale am Griechen Stefanos Tsitsipas.

Im Gegensatz zu Nadal wird der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev in Rotterdam mit einer Wild Card an den Start gehen.