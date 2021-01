Jan-Lennard Struff ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der 30 Jahre alte Warsteiner besiegte in seinem Erstrundenmatch beim ATP-Turnier in Antalya den Russen Pawel Kotow mit 6:4, 6:3. Struff trifft im Achtelfinale auf den slowakischen Qualifikanten Alex Molcan oder den Franzosen Hugo Grenier.

Die deutsche Nummer zwei, aktuell 37. der Weltrangliste, bereitet sich in der Türkei für die wichtigen Aufgaben in Australien vor. Zunächst startet Struff beim Teamwettbewerb ATP Cup an der Seite von Alexander Zverev und dem Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies (1. bis 5. Februar). Anschließend stehen ab dem 8. Februar die Australian Open als erstes Grand-Slam-Turnier des Jahres an.

In der Vorbereitung hatte Familienvater Struff "viel im Fitnessbereich gemacht", wie er dem SID berichtete. Durch Matchpraxis in Antalya und dann auch während der obligatorischen 14-tägigen Quarantäne in Melbourne will er sich den spielerischen Feinschliff verpassen.