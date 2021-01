Alexander Zverev muss sich nach einem neuen Trainer umschauen.

Wie die Marca und puntodebreak.com berichten, wird sein bisheriger Coach David Ferrer nicht mehr mit Zverev zusammenarbeiten.

Anzeige

Der deutsche Top-Star und der ehemalige Sandplatzspezialist hatten erst im Juli 2020 zueinandergefunden, sich aber offenbar noch Ende 2020 wieder getrennt. Beide hatten sich wohl im Dezember zu einem Gespräch zusammengesetzt, der Entschluss der Trennung ging demnach von Ferrer aus.

DAZN gratis testen und Sport-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Ferrer: "Nichts zwischen uns passiert"

"Am Ende des Jahres mussten wir eine Entscheidung treffen, ich habe mit Sascha gesprochen und ihm gesagt, dass ich es vorziehe, nicht weiterzumachen", sagte der Spanier laut puntodebreak.com.

Es sei aber "absolut nichts zwischen uns passiert, alles ist noch in Ordnung", erklärte Ferrer: "Ich bin sogar sehr dankbar für die Gelegenheit, wir hatten eine gute Zeit zusammen, es ist aber nicht der richtige Zeitpunkt."

Die Corona-Pandemie sei ein Mitgrund für Ferrers Entscheidung gewesen. Und "natürlich steht meine Familie über all dem, [...] ich möchte mich zuerst auf sie konzentrieren. Wir dachten, die Zeit sei reif, aber am Ende war sie es nicht".

Zverev erreicht US-Open-Finale

Zuvor wurde Zverev von Ivan Lendl und Juan Carlos Ferrero trainiert, auch diese Arbeitsbeziehungen waren nicht von langer Dauer. Lendl und Ferrero hatten sich anschließend vor allem über Zverevs Verhalten abseits des Courts kritisch geäußert.

"Unwahr!" Zverev äußert sich zu Gewaltvorwürfen

Die Zusammenarbeit mit Ferrer war aber durchaus erfolgreich. Ein US-Open-Finale, zwei Titel in Köln und ein Finale beim Masters 1000 in Paris-Bercy gelangen Zverev unter der Führung des ehemaligen Weltranglistendritten, wenngleich dieser nicht mit nach New York gereist war.

"Er macht alles so ein bisschen. Er ist eine Persönlichkeit, die ich gerne um mich herum habe", hatte Zverev bereits im September gesagt: "Wir haben einen Riesenspaß miteinander."

Zverev bereitet sich mit Vater auf Australian Open vor

Beide hätten "eine sehr ähnliche Denkweise, die Zusammenarbeit ist sehr einfach". Bei den ATP Finals in London saß Ferrer zuletzt in der Box der deutschen Nummer eins. Dort scheiterte Zverev bereits in der Vorrunde.

Riesenkampf! Aber Zverev fliegt gegen Djokovic raus

"Es war eine brutale Erfahrung, aber im Moment bin ich nicht die richtige Person, um ihm zu helfen", meinte Ferrer, dessen aktive Karriere kurioserweise ausgerechnet Zverev im Mai 2019 mit einem Sieg in Madrid beendet hatte.

Zverev wird sich wohl nun vorerst allein mit seinem Vater Alexander auf die Australian Open vorbereiten, die zwischen dem 8. und 21. Februar stattfinden sollen.