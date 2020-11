Der Franzose Corentin Moutet ist am Rande des ATP-Masters in Paris positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte die ATP am Dienstag.

Der 21-Jährige darf zu seinem Zweitrundenmatch gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic nicht antreten (SERVICE: Ergebnisse aus Paris).

Cilic zog kampflos ins Achtelfinale ein, Moutet befindet sich in Isolation. Zuvor war bereits Doppelspieler Joe Salisbury (Großbritannien) nach einem positiven Test aus dem Turnier genommen worden.

In Paris sind aus deutscher Sicht Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dabei. Struff trifft am Dienstagabend in der zweiten Runde auf den Spanier Pablo Carreno Busta, Zverev spielt am Mittwoch gegen den Australier John Millman oder den Serben Miomir Kecmanovic um einen Platz im Achtelfinale.