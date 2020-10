Novak Djokovic ist beim ATP-Turnier in Wien vorzeitig ausgeschieden © Imago

SID , SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Beim ATP-Turnier in Wien scheitert Novak Djokovic zum erst zweiten Mal in seiner Karriere an einem Spieler außerhalb der Top 40. Auch Titelverteidiger Thiem ist raus.