Der Tenniszirkus hat seinen nächsten Corona-Aufreger!

Wie die ATP bekannt gab, hat ein Profi nach einem positiven Test die Regeln des Verbands missachtet. "Der ATP ist bekannt, dass ein Spieler bei den St. Petersburg Open eine schwere Verletzung der Covid-19-Protokolle begangen hat", schrieb die Organisation.

Weiter heißt es in dem Statement, dass solches Verhalten "ein Turnier in Gefahr bringen" und sogar "Auswirkungen auf die gesamte Tour" haben könne. Der Vorfall werde sehr ernst genommen, Ermittlungen wurden in Gang gesetzt.

Dem Akteur droht nun eine saftige Strafe. In den Statuten der ATP ist festgelegt, dass bei schweren Verstößen eine mehrjährige Sperre sowie eine Geldstrafe von etwa 100.000 Dollar ausgesprochen werden können.

Querrey offenbar aus Quarantäne geflohen

Laut Ben Rothenberg von der New York Times handelt es sich bei dem Spieler um Sam Querrey. Der US-Amerikaner war Anfang der Woche vom Turnier in Russland ausgeschlossen worden, da er positiv auf Corona getestet worden war.

Rothenberg behauptet nun, dass Querrey und seine Familie aus der zweiwöchigen Quarantäne in einem Hotel in St. Petersburg geflohen sind und sich mit einem gemieteten Privatjet in ein anderes europäisches Land haben fliegen lassen.

Angeblich befürchtete der zweimalige Grand-Slam-Halbfinalist, beim Auftreten von Symptomen in ein Krankenhaus zu müssen und dann von seiner Frau und seinem acht Monate alten Sohn getrennt zu werden.

Wo sich Familie Querrey nun genau aufhält, ist nicht bekannt. Ärger droht dem 33-Jährigen aber so oder so.