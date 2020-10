Tennisprofi Oscar Otte hat auch beim zweiten ATP-Turnier in Köln das Achtelfinale erreicht.

Der Lokalmatador setzte sich in der ersten Runde nach 63 Minuten mit 6:3, 6:2 gegen Dennis Novak aus Österreich durch.

In der Runde der letzten 16 geht es für die Nummer 141 der Welt gegen den an Position zwei gesetzten Argentinier Diego Schwartzman.

Der Kölner Otte hatte in der Vorwoche beim ersten Turnier in seiner Geburtsstadt zum Auftakt Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff ausgeschaltet. Im Achtelfinale war der Qualifikant an Radu Albot (Moldau) gescheitert.