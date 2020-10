Tennisprofi David Goffin ist positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden und hat seine Teilnahme beim am kommenden Montag beginnenden ATP-Turnier in St. Petersburg abgesagt.

Das teilte der Weltranglisten-13. am Mittwoch mit. "Ich fühle mich bislang gut. Ich begebe mich nun in Quarantäne, und wenn alles gut verläuft, bin ich in Antwerpen wieder dabei", schrieb der 29-Jährige bei Instagram.

Das Turnier in seinem Heimatland Belgien beginnt am 19. Oktober.