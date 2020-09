Andrej Rublew und Stefanos Tsitsipas haben beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum das Halbfinale erreicht.

Der Russe Rublew (Nr. 5) schlug im Viertelfinale den Spanier Roberto Bautista Agut (Nr. 4) mit 6:2, 7:5. Der Grieche Tsitsipas, in der Hansestadt an Position zwei gesetzt, folgte in die Runde der letzten Vier mit einem 7:6 (7:5), 6:2 gegen den Serben Dusan Lajovic.

Rublew trifft nun am Samstag auf Casper Ruud aus Norwegen. Tsitsipas bekommt es mit Cristian Garin (Chile) zu tun.

Als letzte Deutsche im Einzel waren Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Dominik Koepfer (Furtwangen) im Achtelfinale ausgeschieden. Dabei war Koepfer im Achtelfinale an Bautista Agut gescheitert.