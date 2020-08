Die im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison der Tennis-Herren wird ab dem 22. August mit dem Masters von Cincinnati in New York fortgesetzt.

Das für den 19. bis 25. Oktober geplante ATP-Turnier in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ist wegen der Corona-Pandemie hingegen abgesagt worden. "Mit großem Bedauern müssen wir akzeptieren, dass das Turnier eine einjährige Pause einlegt", sagte Turnierdirektor Thomas Enqvist. Das traditionsreiche Tennis-Event, dessen Rekordsieger noch immer Boris Becker mit vier Titeln (1988, 1990, 1991, 1994) ist, fällt somit erstmals seit der Premiere im Jahr 1969 aus.

Die ATP gab am Freitag den Kalender bis zum Jahresende bekannt:

Startdatum - Turnier - Kategorie/Belag

22. August: Cincinnati (in New York) ATP 1000/Hart

31. August: US Open in New York Grand Slam/Hart

8. September: Kitzbühel ATP 250/Sand

14. September: Rom ATP 1000/Sand

21. September: Hamburg ATP 500/Sand

27. September: French Open in Paris Grand Slam/Sand

12. Oktober: St. Petersburg ATP 500/Hart (Halle)

19. Oktober: Antwerpen ATP 250/Hart (Halle)

19. Oktober: Moskau ATP 250/Hart (Halle)

26. Oktober: Wien ATP 500/Hart (Halle)

2. November: Paris ATP 1000/Hart (Halle)

9. November: Sofia ATP 250/Hart (Halle)

15. November: London ATP Finals/Hart (Halle)