Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray hat eine Wildcard für die Western & Southern Open erhalten.

Das teilte die ATP am Montag mit. Der 33 Jahre alte Brite hat das Turnier bereits zweimal gewonnen.

Das normalerweise in Cincinnati ausgetragene Masters findet vom 20. bis 28. August im National Tennis Center in New York statt, nur drei Tage später finden an gleicher Stelle die US Open statt.

Zuletzt hatte Murray angekündigt, die Grand-Slam-Turniere zu spielen, habe Priorität.

Aufgrund einer Verletzung nahm er zuletzt bei den Australien Open im Januar 2019 an einem solchen im Einzel teil.