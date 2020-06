Djokovic rudert zurück!

In seinem ersten Statement zu den Corona-Erkrankungen im Zusammenhang mit der von ihm mitorganisierten Adria Tour 2020 wirkte die Entschuldigung von Novak Djokovic noch eher halbherzig.

Statt die Verantwortung für die völlig aus dem Ruder gelaufene Tennisparty der letzten Tage zu übernehmen, schien der Weltranglistenerste vielmehr darum bemüht, seinen eigenen Ruf zu retten. "Leider ist das Virus noch immer da. Das ist die neue Realität, wir lernen noch, sie zu bewältigen und mit ihr zu leben", schrieb der 'Weltranglistenerste. Immerhin fügte er noch hinzu, dass ihm"jeder einzelne Fall extrem leid" tue und er hoffe, dass keine Komplikationen auftreten "und alle gesund werden".

Mittlerweile hat der Djoker aber wohl realisiert, welche Auswirkungen die Vorfälle auf das gesamte Tennis haben könnten. "Es tut mir so unendlich leid, dass unser Turnier solchen Schaden angerichtet hat", meldete er sich in einem weiteren Statement per Twitter zu Wort und fügte hinzu: "Alles, was die Organisatoren und ich in den letzten Monaten unternommen haben, taten wir, weil wir mit vollem Herzen bei der Sache waren."

Djokovic gesteht Fehler ein

Auch gesteht er nun eine falsche Wahrnehmung der Situation ein. Für das Turnier hätten sie sich an alle Hygienevorgaben gehalten und auch die Gesundheitslage in der Region hätte sich positiv entwickelt. "Wir lagen falsch und es war zu früh", bewertet er die Lage jetzt neu: "Mir fehlen die Worte, um auszudrücken, wie betroffen ich über die Infektionen bin."

Der 17-malige Grand-Slam-Champion, der bis zum Abbruch der Tour im März kein einziges Match in dieser Saison verloren hatte, war nach Grigor Dimitrow (Bulgarien), Borna Coric (Kroatien) und Viktor Troicki (Serbien) der vierte Spieler, der sich bei der Tingelei über den Balkan mit dem Coronavirus angesteckt hat. Zudem sind auch seine Frau Jelena, Troickis schwangere Frau Aleksandra und zwei Trainer infiziert. Die Liste könnte aber leicht länger werden.

Länger und länger wird auch die Liste derjeniger, die sich aus der Tenniswelt zu Wort melden. Im Grundtenor sind sich alle einig. Der Corona-Ausbruch bei der Adria Tour 2020 hat dem Tennis einen Bärendienst erwiesen.

Soares spricht von "Horror-Show"

Doppelspieler Bruno Soares, unter Präsident Djokovic Mitglied im Spielerrat, sprach bei GloboEsporte sogar von einer "Horror-Show". Der Brasilianer warf der Truppe hochbezahlter Superstars vor, "enorm unverantwortlich und höchst unreif" gehandelt zu haben.

Patrik Kühnen, der ehemalige Kapitän des deutschen Davis-Cup-Team, warf dem Serben in den SPORT1 News sogar vor, dass er die Tenniswelt "mit Füßen trete." Dazu bemängelte er auch noch fehlendes Verantwortungsbewusstsein Djokovic' gegenüber anderen Spielern.

SPORT1 fasst die weiteren Reaktionen zusammen:

Andrea Gaudenzi (ATP-Präsident): "Es ist ein bisschen so, als würde man seinen Kindern beibringen, immer mit Helm Fahrrad zu fahren. Zuerst sagen sie nein, nein, nein. Erst wenn sie vom Fahrrad fallen, tragen sie den Helm." (New York Times)

Barbara Rittner (Head of Women's Tennis): "Einigen ist ihr Erfolg wohl zu Kopf gestiegen." (Kölner Stadtanzeiger)

Maximilian Marterer (deutscher Tennisprofi): "Als ich ihm meine Stimme (als Spielerpräsident, Anm.d.Red) gegeben habe, hatte ich nicht gedacht, dass so etwas dabei rauskommt. Das ist nicht das, was man sich von der Nummer eins der Welt vorstellt. (Sky)

Michael Stich (Wimbledon-Sieger 1991): "Das Verhalten ist unprofessionell und respektlos."

Andy Murray (ehemalige Nummer eins): Ich hoffe, dass wir daraus lernen, weil letztendlich wird die ATP Tour nicht zurückkommen, wenn wir jede Woche Probleme haben und die Spieler machen, was sie wollen." (The Times)

Martina Navratilova (18-fache Grand-Slam-Siegerin): "Igitt. Das ist nicht gut, und es ist ein Muster. Ich hoffe natürlich, dass Novak wieder gesund wird! Aber was nun, US Open? Roland Garros? Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns." (Twitter)

Alexander Zverev: "Ich möchte mich zutiefst bei allen entschuldigen, die ich möglicherweise einem Risiko ausgesetzt habe durch das Spielen auf dieser Tour." (Twitter)

In einem Statement wünschte die ATP "den Spielern und ihren Mitarbeitern (...) eine vollständige und rasche Genesung". Allerdings dränge man "weiterhin auf die strikte Einhaltung von verantwortungsbewusster sozialer Distanzierung und Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen".

Mit Informationen vom Sport-Informations-Dienst (SID)