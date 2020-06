Schon wieder Wirbel um Alexander Zverev!

Der deutsche Tennis-Star hat in seinem Wohnort Monaco am Sonntag an einer Party teilgenommen, bei der auf Corona-Schutzmaßnahmen keinerlei Rücksicht genommen wurde. Videomaterial, das den 23-Jährigen beim Feiern zeigt, wurde in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Zwar hat Philipp Plein, ein deutscher Modedesigner, die Sequenz, in der Zverev zu sehen ist, mittlerweile aus seiner Instagram-Story gelöscht, war damit offenbar jedoch nicht schnell genug.

Unter anderem Journalist Ben Rothenberg von der New York Times veröffentlichte den entsprechenden Ausschnitt auf Twitter.

Zverev bricht sein Wort

Das Brisante an der Geschichte: Zverev hatte sich für sein Verhalten in den letzten Wochen angesichts der Entwicklung der Corona-Pandemie entschuldigt. Zuvor hatte er an der von Novak Djokovic organisierten Adria Tour teilgenommen.

Bei dem Tennis-Turnier - im Rahmen dessen auch eine Party mit Zverev, Djokovic und Co. stattgefunden hatte - hatten sich mehrere Profis mit COVID-19 infiziert, darunter der serbische Superstar, Grigor Dimitrov und Borna Coric.

Zverev wurde zwar negativ getestet, bereute trotzdem seine Teilnahme. "Ich bitte vielmals um Entschuldigung bei allen, die ich möglicherweise in Gefahr gebracht habe, indem ich bei dieser Tour gespielt habe", schrieb er am 22. Juni in einem Statement.

Er kündigte darin zudem an, sich auf Rat seiner Ärzte in Selbstisolation zu begeben.

Taten ließ er dieser Ankündigung offenbar keine folgen. Ab 13. Juli plant Zverev, an einem stark besetzten Turnier in Berlin teilzunehmen.