Dieser positive Corona-Test hat weitreichende Folgen auf die Adria Tour - und womöglich auch auf den Tennissport.

US-Open-Halbfinalist Grigor Dimitrov hat auf seiner Instagram-Seite bestätigt, dass er in Monaco positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.

Dazu postete er ein Bild von sich aus dem Krankenbett.

Der Bulgare nahm sowohl vom 12. - 14. Juni als auch in dieser Woche an der wegen der laschen Hygienebestimmungen umstrittenen Adria Tour teil, bei der sowohl Zuschauer als auch Spieler engen Kontakt miteinander hatten und einige Profis rund um Initiator Novak Djokovic sogar eine wilde Party feierten.

Die Veranstalter der Adria Tour reagierten zügig auf die Nachricht und sagten das Finale auf der zweiten Station in Zadar zwischen Djokovic und Andrey Rublev ab.

Dimitrov umarmt Tennis-Mitspieler

Bei der ausgelassenen Feier in einem Belgrader Club war Dimitrov ebenso dabei wie bei dem Fußballspiel vor Beginn der Adria Tour, bei dem er und weitere Spieler sich innig umarmten.

Zudem ist der Weltranglisten-19. auf einem Bild mit einer riesigen Anzahl an Kindern zu sehen, die dicht um ihn herumstehen.

Grigor Dimitrov, Alexander Zverev, Dominic Thiem und Novak Djokovic umringt von vielen Kindern © Getty Images

Wo und wann genau der 29-Jährige sich angesteckt hat, ist zwar unklar - Dimitrov schreibt jedoch, dass jeder, der in den letzten Tagen Kontakt mit ihm hatte, getestet werden und die nötigen Vorkehrungen treffen soll.

Djokovic unterzieht sich offenbar Test

Wenn sie auf Nummer sicher gehen wollen, betrifft das auch Dimitrovs Mitspieler bei der Adria Tour wie Djokovic, Alexander Zverev und Dominic Thiem.

Die Absage des Endspiels deutet daraufhin, dass auch Djokovic das erkannt hat und ersten Medienberichten zufolge werden alle Beteiligten am Finale sich einem Test unterziehen.

Dimitrov spielte derweil noch am Samstag in Zadar gegen Lokalmatador Borna Coric 1:4, 1:4 , sichtbar erschöpft und verzichtete anschließend auf einen Handshake mit dem Gegenspieler und Schiedsrichter.

Sein zweiter Einsatz gegen den Serben Pedja Krstin wurde abgesagt.

US Open und French Open sind geplant

Diese besorgniserregende Entwicklung werden auch die Organisatoren der US Open genau beobachten.

Schließlich erklärten sie kürzlich, den Grand Slam in New York trotz der weitaus schlimmeren Lage in den USA als in Europa stattfinden zu lassen.

Die French Open planen sogar, bei ihrem Event in Paris Ende September Zuschauer reinzulassen.