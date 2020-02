Leo Borg, 16 Jahre alter Sohn der schwedischen Tennis-Legende Björn Borg, hat sein Debüt auf der Profi-Tour gefeiert.

In der ersten Runde des ATP-Challengers in Bergamo war der Junior allerdings chancenlos und verlor gegen den taiwanesischen Qualifikanten Tseng Chun-hsin 3:6, 1:6. Ins Hauptfeld war Borg per Wildcard gekommen.

Leo Borg verkörpert junge Version des Vaters

Borg, Nummer 103 der Junioren-Weltrangliste, ist Sprössling aus der dritten Ehe des 63 Jahre alten Borg Senior mit Patricia Östfeld.

Im 2017 erschienenen Doku-Spielfilm "Borg/McEnroe" verkörperte Leo Borg die junge Version seines Vaters - die optische Ähnlichkeit ist durchaus groß.