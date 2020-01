Der ATP Cup feiert in diesem Jahr vom 3. bis zwölften Januar in Australien seine Premiere (ATP Cup täglich im LIVETICKER).

Das Turnier tritt im Tennis-Kalender an die Stelle des Hopman Cups und findet im Vorfeld der Australian Open (20. Januar bis 2. Februar) statt. Die ATP veranstaltet das Event gemeinsam mit Tennis Australia, gespielt wird auf Hartplatz - und zwar in drei Städten: Sydney, Perth und Brisbane. Ab dem Viertelfinale wird nur noch in Sydney gespielt.

Für Deutschland gehen Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sowie Kevin Krawietz und Andreas Mies (Doppel) an den Start. Sie bekommen es mit Gastgeber Australien, Griechenland und Kanada zu tun. Das deutsche Team, das auf Zverevs Wunsch von Tennis-Ikone Boris Becker als Kapitän betreut wird, bestreitet seine Partien in Vorrundengruppe F in Brisbane.

Welche Nationen nehmen teil?

24 Mannschaften sind bei der Neuauflage dabei, zumeist treten die beiden bestklassierten Spieler jedes Landes an.

Gastgeber Australien spielt daher mit Nick Kyrgios und Alex de Minaur, für Griechenland sind Stefanos Tsitsipas und Michail Pervolarakis am Start, die Kanadier treten mit Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov an. Auch die Superstars Novak Djokovic (Serbien) und Rafael Nadal (Spanien) vertreten ihre Nationen, die Shootingstars Daniil Medwedew und Stefanos Tsitsipas führen Russland und Griechenland an.

Die Schweiz mit Roger Federer ist nicht vertreten, da der "Maestro" noch etwas mehr Zeit mit der Familie verbringen wollte. Andy Murray und Japans Nummer eins, Kei Nishikori, fehlen verletzungsbedingt.

Folgende Nationen nehmen am ATP Cup teil: Argentinien, Australien, Belgien, Bulgarien, Chile, Deutschland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Moldawien, Österreich, Norwegen, Polen, Russland, Serbien, Spanien, Südafrika, Uruguay, USA.

Wie sieht der Modus aus?

Der Modus sieht wie beim bis 2012 in Düsseldorf ausgetragenen World Team Cup in jedem Duell zweier Länder zwei Einzel und ein Doppel vor, die jeweils über zwei Gewinn-Sätze gespielt werden. Beim Stand von 6:6 im dritten Satz entscheidet der Tiebreak. Im Doppel wird mit No-Ad-Regel und einem Match-Tiebreak im dritten Satz gespielt.

Die Gruppensieger sowie die zwei besten Zweiten ziehen ins Viertelfinale ein, ab da geht es im K.o.-Modus weiter.

Die Gruppen im Überblick (für die Gruppen A bis E qualifiziert sich je eine weitere Nation):

Gruppe A (Brisbane) - Serbien, Frankreich, Südafrika

Gruppe B (Perth) - Spanien, Japan, Georgien

Gruppe C (Sydney) - Schweiz, Belgien, Großbritannien

Gruppe D (Perth) - Russland, Italien, USA

Gruppe E (Sydney) - Österreich, Kroatien, Argentinien

Gruppe F (Brisbane) - Deutschland, Griechenland, Kanada, Australien

Welche Chancen hat das deutsche Team?

Mit Topspieler Zverev und Struff im Einzel und den French-Open-Siegern Krawitz/Mies im Doppel will der Deutsche Tennis Bund (DTB) angreifen. Zverev sprach vor dem Auftakt sogar von einem möglichen Triumph bei der Turnier-Premiere.

Worum geht es beim ATP Cup?

Neben dem Titel für das gesamte Team können die Spieler auch Punkte für die Weltrangliste sammeln. Im Einzel sind maximal 750 Weltranglistenpunkte möglich, im Doppel maximal 250.

Zudem wird ein Preisgeld in Höhe von 22 Millionen Australischen Dollar ausgeschüttet, was umgerechnet rund 14 Millionen Euro entspricht.

Buschfeuer beeinflussen ATP-Cup

Die anhaltenden schweren Buschfeuer in Australien haben möglicherweise Auswirkungen auf das Turnier und machen den Sport beinahe zur Nebensache.

Gerade rund um Sydney ist die Situation durchaus angespannt. Turnierdirektor Tom Larner wies vor dem Start darauf hin, dass ausreichend medizinisches Personal auf der Anlage sein wird. Vor allem die Rauchentwicklung und die daraus resultierende Luftverschmutzung bereiten Sorgen. Australiens Tennisverband kündigte nun an, bei den anstehenden Turnieren auf dem fünften Kontinent Spendenaufrufe für die Opfer der verheerenden Buschbrände zu starten.

Auch Tennis-Stars wie Nick Kyrgios zeigten ein Herz. Er kündigte via Twitter an, 200 US-Dollar pro Ass zu spenden. Sein 20-jähriger Landsmann Alex de Minaur legte noch einen drauf: Der Gegner von Alexander Zverev will sogar noch 50 Dollar mehr spenden.

So können Sie den ATP Cup LIVE verfolgen:

TV: Sky

Livestream: Skygo

Liveticker: SPORT1

Der Zeitplan des ATP Cups 2020:

Freitag, 3. Januar:

Belgien - Moldawien 3:0

Bulgarien - Großbritannien

USA - Norwegen 1:2

Russland - Italien

Griechenland - Kanada 0:3

Deutschland - Australien 0:3

Jan-Lennard Struf - Nick Kyrgios 0:2

Alexander Zverev - Alex de Minaur 1:2

Krawietz/Mies - Guccione/Peers 0:2

Samstag, 4. Januar:

Frankreich - Chile

Serbien - Südafrika

Japan - Uruguay

Spanien - Georgien

Argentinien - Polen

Österreich - Kroatien

Sonntag, 5 Januar:

Bulgarien - Moldawien

Belgien - Großbritannien

Italien - Norwegen

Russland - USA

Kanada - Australien

Deutschland - Griechenland

Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas

Jan-Lennard Struff - Michail Pervolarakis

Krawietz/Mies - Tsitsipas/Skorilas

Montag, 6. Januar:

Südafrika - Chile

Serbien - Frankreich

Japan - Georgien

Spanien - Uruguay

Kroatien - Polen

Österreich - Argentinien

Dienstag, 7. Januar:

Großbritannien - Moldawien

Bulgarien - Belgien

Russland - Norwegen

Italien - USA

Griechenland - Australien

Deutschland - Kanada

Alexander Zverev - Denis Shapovalov

Jan-Lennard Struff - Felix Auger-Aliassime

Krawietz/Mies - Shamasdin/Polansky

Mittwoch, 8. Januar:

Serbien - Chile

Frankreich - Südafrika

Spanien - Japan

Georgien - Uruguay

Österreich - Polen

Kroatien - Argentinien