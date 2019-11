French-Open-Finalist Dominic Thiem hat zum Abschluss der Vorrunde bei den ATP Finals in London seine erste Niederlage kassiert.

Der Österreicher, der nach Siegen über Roger Federer und Novak Djokovic schon vorher für das Halbfinale des Elite-Turniers qualifiziert war, unterlag am Donnerstagnachmittag Matteo Berrettini 6:7 (3:7), 3:6. Berrettini hatte zuvor schon keine Chance mehr auf das Weiterkommen.

Einer der möglichen Gegner für Thiem in der K.o.-Phase ist Titelverteidiger Alexander Zverev. Der Deutsche spielt am Freitag gegen Daniil Medvedev (Russland) um den Einzug in die nächste Runde.

Den zweiten Halbfinal-Teilnehmer in Thiems Gruppe "Björn Borg" ermitteln am Abend Federer und Djokovic, die erstmal seit ihrem epischen Duell im diesjährigen Wimbledon-Finale wieder aufeinander treffen.