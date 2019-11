Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev hat gemeinsam mit Superstar Roger Federer für einen Zuschauer-Weltrekord gesorgt. 42.517 Fans sahen am Samstag den Schaukampf des Duos in der Stierkampf-Arena von Mexiko-Stadt.

Federer (38) bezwang seinen 16 Jahre jüngeren Kontrahenten in anderthalb Stunden 3:6, 6:4, 6:2.

Der bisherige Höchstwert für Tennismatches lag bei 35.681 Zuschauern, aufgestellt am 8. Juli 2010: Kim Clijsters (Belgien) besiegte damals Serena Williams (USA) in einem Schaukampf im König-Baudouin-Stadion von Brüssel.

Der Rekord dürfte allerdings nicht allzu lange Bestand haben. Federer und sein Dauerrivale Rafael Nadal planen im kommenden Februar ein Duell in Südafrika, das Stadion in Kapstadt fasst 55.000 Zuschauer.

Zverev tourt mit Federer

Der Stopp in Mexiko war für Zverev und Federer Teil ihrer gemeinsamen Tour durch Lateinamerika, die ursprünglich fünf Stationen vorgesehen hatte.

Nach den Auftritten in Chile und Argentinien wurde das Match in Kolumbien wegen der politischen Unruhen allerdings abgesagt. Dem Match in Mexiko folgt am Sonntag noch eines in Ecuador.