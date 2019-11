Für beide ist es eine Premiere. Für beide ist es das erste Finale bei den ATP Finals.

Stefanos Tsitsipas trifft im Endspiel des letzten Turnieres des Tennis-Jahres auf Dominic Thiem. Neben viel Ruhm und Geld geht es auch um eine Menge Punkte. (ATP-Finals: Stefanos Tsitsipas - Dominic Thiem, ab 19 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Für Thiem ist es die die dritte Teilnahme an einem Masters-Finale. In diesem Jahr gewann der Österreicher seinen bislang einzigen Titel bei einem Tausender-Turnier und holte sich den Sieg in Indian Wells.

Tsitsipas noch ohne Masters-Sieg

Im Halbfinale der ATP Finals triumphierte Thiem mit 2:0 (7:5, 6:3) über den Deutschen Alexander Zverev. In der Gruppenphase bezwang der 26-Jährige erst Roger Federer (7:5, 7:5), dann Novak Djokovic (6:7, 6:3, 7:5) und verlor gegen Matteo Berrettini (6:7, 3:6).

Gegner Tsitsipas stand in seiner noch jungen Karriere ebenfalls schon drei Mal im Finale eines Masters-Turnieres. Der 21-Jährige konnte allerdings weder in Madrid noch in Toronto gewinnen. (Spielplan der ATP Finals)

Im Halbfinale begeisterte er die Zuschauer mit einem starken Auftritt gegen Großmeister Roger Federer, den er glatt mit 2:0 (6:3, 6:4) besiegte.

Gleiches Duell bereits vor wenigen Wochen

Nun treffen beide im Finale aufeinander. Bereits vor sechs Wochen spielten Thiem und Tsitsipas im Endspiel von Peking gegeneinander. Das bessere Ende hatte der Österreicher.

Beide stehen nun erstmals im Finale der ATP Finals. Beide haben Finals-Rekordsieger Roger Federer geschlagen. Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem sind bereit für dieses Finale.

