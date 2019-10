Novak Djokovic hat das ATP-Turnier in Tokio gewonnen und damit seinen 76. Titel auf der Tour gewonnen.

Der Tennis-Weltranglistenerste aus Serbien bezwang im Endspiel des Hartplatzturniers in Japans Hauptstadt den australischen Qualifikanten John Millman mit 6:3, 6:2.

Für seinen vierten Titelgewinn in diesem Jahr kassierte Djokovic knapp 391.000 Dollar (etwa 356.000 Euro), für den unterlegenen Millman gab es 196.000 Dollar (178.000 Euro).

Dojo statt Tennisplatz: Djokovic' zweite Sportkarriere?

Djokovic bleibt ohne Satzverlust

Djokovic hat in diesem Jahr in Wimbledon und bei den Australian Open triumphiert, dazu kommt der Erfolg beim ATP-Masters in Madrid. Das Turnier in Tokio gewann der 32-Jährige erstmals - er blieb dabei ohne Satzverlust.

Noch erfolgreicher sind Djokovic' Dauerrivalen Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien). Federer hat bereits 102 ATP-Turniere gewonnen, Nadal 84.

Im "ewigen" Ranking ist der "Djoker" bis auf einen Erfolg an den fünftplatzierten John McEnroe (USA/77) herangerückt. Angeführt wird die Liste von Jimmy Connors (USA/109).